Thématique Éducation

/!\ DOCUMENT OBSOLÈTE /!\

Activités

Outil numérique à disposition

Participants

Jardin ouvert à toutes les personnes intéressées par les interactions entre GP et éducation* Partage de documents* Échanges autour des pratiques* ...Un cloud (chez Zaclys) pour le partage de fichiers. Inscription sur demande à Ebi, nécessite un emailDorothée Cauvy - créé depuis qq années un festival autour de l'éducation, au coeur de l'enfant qui grandit https://www.facebook.com/aucoeurdelenfant Ebi Safadi - Prof de technologie au collège https://www.tematice.org/recherche-numerique/ Julien Deseigne - lutte contre l'exclusion sociale / https://www.demostalie.fr Nicolas Beecroft - Prof d'anglais à l'université de StrasbourgSylvie Hogrel - InstitutriceVéronique Drougard - Danse, sensoet si vous m'acceptez : Colin Dujardin - Rôle Gouvernance et Facilitateur pour "Le Renard et la Rose"; école inclusive (25% d'enfants Handi) en pédagogie Montessori majoritaire et en Gouvernance Partagée qui ouvre le 3/9/18 sur Orléans.je voudrais bien y participer moi aussi ... Katharina Schlierf, membre de l'Ecole de Grivery qui fonctionne en gouvernance partagéeRomain: n'y-at-il pas 2 sujets de co apprentissage et de coproduction de communs à distinguer ? la pédagogie de la GP envers les enfants, et le fonctionnement d'une équipe éducative en GP. ça peut être réuni au sein du même Jardin, ou donner lieu à 2 jardins imbriqués...